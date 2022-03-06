В Ставропольском крае зарегистрировали 463 случая коронавируса за сутки

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В Ставропольском крае зарегистрировали 463 случая коронавируса за последние сутки.
В Ставропольском крае зарегистрировали 463 случая коронавируса за сутки
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Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова.

С начала пандемии в регионе заболели 186 738 жителей. Вылечились 160 906 человек, включая 513 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Татарстане отменили ряд ограничительных мер. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Алексей Песошин, передаёт «Реальное время».

В частности, отменяется обязательное требование о переводе на удалёнку сотрудников старше 60 лет, которые не перенесли COVID-19 и не сделали прививку. Также разрешена полная заполняемость залов в театрах и кинотеатрах.

Ранее врач-отоларинголог, отоневролог «СМ-Клиники» Ольга Мальченко рассказала, как лечить специфический кашель при «омикроне».

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