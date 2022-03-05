В Москве пройдут тематические мероприятия для школьников в честь 350-летия Петра I
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Департамента образования и науки.
Отмечается, что в структуре столичного центра «Патриот.Спорт» работает морской центр имени Петра Великого, в котором весной и летом запустят цикл программ, проектов и активностей.
Петровской эпохе в этом году будет посвящён конкурс «Хронограф» в рамках проекта «Юбилейный урок».
Кроме того, школьники смогут принять участие в викторине на тему роли Москвы в судьбе Петра I.
Для школьников 8 — 11 классов проводится конкурс сочинений «Правление Петра I. Взгляд через века».
Ранее сообщалось, что военные музеи Санкт-Петербурга подготовили выставки в честь 350-летия Петра I.