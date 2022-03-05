В Москве пройдут тематические мероприятия для школьников в честь 350-летия Петра I

В Москве пройдут тематические мероприятия для школьников, посвящённые 350-летию со дня рождения Петра I.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Департамента образования и науки.

Отмечается, что в структуре столичного центра «Патриот.Спорт» работает морской центр имени Петра Великого, в котором весной и летом запустят цикл программ, проектов и активностей.

Петровской эпохе в этом году будет посвящён конкурс «Хронограф» в рамках проекта «Юбилейный урок».

Кроме того, школьники смогут принять участие в викторине на тему роли Москвы в судьбе Петра I.

Для школьников 8 — 11 классов проводится конкурс сочинений «Правление Петра I. Взгляд через века».

Ранее сообщалось, что военные музеи Санкт-Петербурга подготовили выставки в честь 350-летия Петра I.