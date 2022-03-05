Аналитик Деев дал советы по инвестициям
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«Покупку долларов и евро можно заменить приобретением других валют — швейцарского франка, британского фунта, китайского юаня и японской иены», — заявил он в беседе с Life.ru.
По словам эксперта, также можно покупать довольно дорогие инвестиционные монеты из золота или более дешёвые и доступные из серебра.
Ранее председатель Союза золотопромышленников России Сергей Кашуба и вице-президент компании «Золотой монетный дом» Алексей Вязовский прокомментировали цены на золото.