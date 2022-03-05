Терапевт Чернышова рассказала об особенностях приёма витамина D

Короткая ссылка
Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала об особенностях приёма витамина D.
Терапевт Чернышова рассказала об особенностях приёма витамина D
  • Gettyimages.ru
  • © Helin Loik-Tomson

«Никому не стоит пить витамин D, если нет его дефицита. Прежде чем начать принимать витамин D, обязательно надо сдать анализ крови на витамин D. И при дефиците врач подберёт оптимальную дозировку», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, передозировка может привести к негативным последствиям, например, к хрупкости костей. Также может нарушиться пищеварение, предупредила Чернышова.

Ранее врач-невролог, медицинский директор сети «Лахта Клиника» Никита Жуков в беседе с ФАН рассказал, когда при болях в спине может потребоваться вмешательство врачей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить