Терапевт Чернышова рассказала об особенностях приёма витамина D

Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала об особенностях приёма витамина D.

«Никому не стоит пить витамин D, если нет его дефицита. Прежде чем начать принимать витамин D, обязательно надо сдать анализ крови на витамин D. И при дефиците врач подберёт оптимальную дозировку», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, передозировка может привести к негативным последствиям, например, к хрупкости костей. Также может нарушиться пищеварение, предупредила Чернышова.

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