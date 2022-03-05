Терапевт Чернышова рассказала об особенностях приёма витамина D
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«Никому не стоит пить витамин D, если нет его дефицита. Прежде чем начать принимать витамин D, обязательно надо сдать анализ крови на витамин D. И при дефиците врач подберёт оптимальную дозировку», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».
По её словам, передозировка может привести к негативным последствиям, например, к хрупкости костей. Также может нарушиться пищеварение, предупредила Чернышова.
Ранее врач-невролог, медицинский директор сети «Лахта Клиника» Никита Жуков в беседе с ФАН рассказал, когда при болях в спине может потребоваться вмешательство врачей.