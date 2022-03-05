Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу Сафронова о госизмене

Короткая ссылка
Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу о госизмене в отношении советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова.
Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу Сафронова о госизмене
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба Мосгорсуда

«Генпрокуратурой России утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению гражданина Российской Федерации Ивана Сафронова в совершении двух преступлений, предусмотренных ст. 275 УК России», — говорится в сообщении ведомства.

Сафронов обвиняется в госизмене путём шпионажа, в том числе в соучастии с другим лицом.

«Документально установлено, что незаконные действия совершались Сафроновым на возмездной основе, а также с использованием методов шифрования», — отметили в Генпрокуратуре.

Уголовное дело Сафронова направлено для рассмотрения по существу в Московский городской суд.

В декабре Мосгорсуд удовлетворил ходатайство о продлении на три месяца ареста Ивану Сафронову по делу о госизмене.

Сафронов был задержан в июле 2020 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить