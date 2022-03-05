Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу Сафронова о госизмене

Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу о госизмене в отношении советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова.

«Генпрокуратурой России утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению гражданина Российской Федерации Ивана Сафронова в совершении двух преступлений, предусмотренных ст. 275 УК России», — говорится в сообщении ведомства.

Сафронов обвиняется в госизмене путём шпионажа, в том числе в соучастии с другим лицом.

«Документально установлено, что незаконные действия совершались Сафроновым на возмездной основе, а также с использованием методов шифрования», — отметили в Генпрокуратуре.

Уголовное дело Сафронова направлено для рассмотрения по существу в Московский городской суд.

В декабре Мосгорсуд удовлетворил ходатайство о продлении на три месяца ареста Ивану Сафронову по делу о госизмене.

Сафронов был задержан в июле 2020 года.