Власти Москвы рассказали о подготовке коммунальных служб к следующей зиме

Заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков рассказал о подготовке коммунальных служб к следующей зиме.

Об этом сообщает kp.ru.

«После окончания одного зимнего периода мы без какой-либо паузы или перерыва начинаем подготовку к следующему. Сейчас по утверждённым графикам проводится опрессовка тепловых сетей, которая технологически возможна без отключения потребителей», — заявил Бирюков.

Он отметил, что основные работы начнутся после отключения отопления. Завершить подготовку к зиме планируется к 1 сентября.

Ранее в МОЭК прокомментировали ситуацию с отоплением в России.