Власти Москвы рассказали о подготовке коммунальных служб к следующей зиме

Короткая ссылка
Заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков рассказал о подготовке коммунальных служб к следующей зиме.
Власти Москвы рассказали о подготовке коммунальных служб к следующей зиме
  • Gettyimages.ru
  • © TRAVELARIUM

Об этом сообщает kp.ru.

«После окончания одного зимнего периода мы без какой-либо паузы или перерыва начинаем подготовку к следующему. Сейчас по утверждённым графикам проводится опрессовка тепловых сетей, которая технологически возможна без отключения потребителей», — заявил Бирюков.

Он отметил, что основные работы начнутся после отключения отопления. Завершить подготовку к зиме планируется к 1 сентября.

Ранее в МОЭК прокомментировали ситуацию с отоплением в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить