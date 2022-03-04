Власти Москвы рассказали о подготовке коммунальных служб к следующей зиме
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Об этом сообщает kp.ru.
«После окончания одного зимнего периода мы без какой-либо паузы или перерыва начинаем подготовку к следующему. Сейчас по утверждённым графикам проводится опрессовка тепловых сетей, которая технологически возможна без отключения потребителей», — заявил Бирюков.
Он отметил, что основные работы начнутся после отключения отопления. Завершить подготовку к зиме планируется к 1 сентября.
Ранее в МОЭК прокомментировали ситуацию с отоплением в России.