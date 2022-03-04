Директор «Аптечной гильдии» Неволина прокомментировала ситуацию с лекарствами

Исполнительный директор некоммерческого партнёрства «Аптечная гильдия» Елена Неволина прокомментировала ситуацию c лекарствами.

В беседе c телеканалом «360» она заявила, что в России нет аналогов 186 рецептурных препаратов, из которых 178 входят в список жизненно важных.

«У нас не производится 178 жизненно важных лекарств, но обещают, что наладят выпуск», — уточнила Неволина.

Ранее сообщалось, что Минздрав России получает отдельные сигналы о задержках поставок лекарств, что связано с логистическими проблемами, а не отказами заводов.