Полиция и СК предостерегли от участия в несанкционированных акциях в Москве

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Полиция и Следственный комитет предупреждают о незаконности планируемых в Москве акций.
Полиция и СК предостерегли от участия в несанкционированных акциях в Москве
  • РИА Новости

«Столичная полиция предупреждает, что любые нарушения правопорядка будут незамедлительно пресекаться правоохранительными органами», — говорится на сайте ГУ МВД России по городу Москве.

Отмечается, что все лица, не соблюдающие установленный порядок организации либо проведения публичных мероприятий, будут задержаны и привлечены к ответственности. Родители несовершеннолетних участников несогласованных акций также будут привлечены к ответственности.

В Следственном комитете России также предупредили, что за участие в несанкционированных массовых акциях законом предусмотрена ответственность.

«Обращаясь к молодёжи, студентам учебных заведений, просим не поддаваться на провокации и не следовать призывам в социальных сетях, даже если они исходят от знакомых вам лиц или обещающих вознаграждение. Их позиция вскоре может измениться, а последствия поступков, совершённых под воздействием непроверенной информации, негативно скажутся на вашем будущем», — отметили в ведомстве.

Ранее в столичной прокуратуре напомнили о негативных последствиях участия в несогласованных массовых мероприятиях в связи с призывом к участию в несанкционированной акции в центре Москвы.

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