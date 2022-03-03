Полиция и СК предостерегли от участия в несанкционированных акциях в Москве
- РИА Новости
«Столичная полиция предупреждает, что любые нарушения правопорядка будут незамедлительно пресекаться правоохранительными органами», — говорится на сайте ГУ МВД России по городу Москве.
Отмечается, что все лица, не соблюдающие установленный порядок организации либо проведения публичных мероприятий, будут задержаны и привлечены к ответственности. Родители несовершеннолетних участников несогласованных акций также будут привлечены к ответственности.
В Следственном комитете России также предупредили, что за участие в несанкционированных массовых акциях законом предусмотрена ответственность.
«Обращаясь к молодёжи, студентам учебных заведений, просим не поддаваться на провокации и не следовать призывам в социальных сетях, даже если они исходят от знакомых вам лиц или обещающих вознаграждение. Их позиция вскоре может измениться, а последствия поступков, совершённых под воздействием непроверенной информации, негативно скажутся на вашем будущем», — отметили в ведомстве.
Ранее в столичной прокуратуре напомнили о негативных последствиях участия в несогласованных массовых мероприятиях в связи с призывом к участию в несанкционированной акции в центре Москвы.