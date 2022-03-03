Прокуратура Москвы предупредила об ответственности за участие в несанкционированных акциях

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В столичной прокуратуре напомнили о негативных последствиях участия в несогласованных массовых мероприятиях в связи с призывом к участию в несанкционированной акции в центре Москвы.
Прокуратура Москвы предупредила об ответственности за участие в несанкционированных акциях
  • РИА Новости

«Указанное мероприятие с органами исполнительной власти города в установленном законом порядке не согласовано... Разъясняем, что как организация несогласованного мероприятия, так и участие в нём, влекут за собой установленную российским законодательством ответственность», — говорится в сообщении надзорного органа в Telegram.

24 февраля в московском управлении МВД заявили, что в столице за нарушения общественного порядка задержали 600 участников несогласованного мероприятия.

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