В Москве домашний режим для пожилых и хронически больных становится рекомендательным
- РИА Новости
Об этом говорится в блоге мэра столицы.
«Домашний режим для москвичей старше 60 лет и граждан с хроническими заболеваниями вместо обязательного становится рекомендательным. В ближайшие дни будет в полном объёме возобновлена работа кружков и секций программы «Московское долголетие», — сообщил Собянин.
Ранее Собянин заявил, что система QR-кодов, введённая из-за коронавируса в Москве, прекращает работу.