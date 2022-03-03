В Москве домашний режим для пожилых и хронически больных становится рекомендательным

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что домашний режим для москвичей старше 60 лет и граждан с хроническими заболеваниями вместо обязательного становится рекомендательным.
В Москве домашний режим для пожилых и хронически больных становится рекомендательным
  • РИА Новости

Об этом говорится в блоге мэра столицы.

«Домашний режим для москвичей старше 60 лет и граждан с хроническими заболеваниями вместо обязательного становится рекомендательным. В ближайшие дни будет в полном объёме возобновлена работа кружков и секций программы «Московское долголетие», — сообщил Собянин.

Ранее Собянин заявил, что система QR-кодов, введённая из-за коронавируса в Москве, прекращает работу.

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