В Москве домашний режим для пожилых и хронически больных становится рекомендательным

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что домашний режим для москвичей старше 60 лет и граждан с хроническими заболеваниями вместо обязательного становится рекомендательным.

Об этом говорится в блоге мэра столицы.

«Домашний режим для москвичей старше 60 лет и граждан с хроническими заболеваниями вместо обязательного становится рекомендательным. В ближайшие дни будет в полном объёме возобновлена работа кружков и секций программы «Московское долголетие», — сообщил Собянин.

Ранее Собянин заявил, что система QR-кодов, введённая из-за коронавируса в Москве, прекращает работу.