Психолог Идзиковский рассказал о способах справиться со стрессом

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Психолог Евгений Идзиковский рассказал о способах справиться со стрессом.
Психолог Идзиковский рассказал о способах справиться со стрессом
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«Самый простой способ — это дыхательная гимнастика, причём абсолютно любая. И она помогает намного больше, чем об этом думают люди», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, также желательно рационально оценивать свои опасения.

Кроме того, Идзиковский советует по возможности дозировать негативную информацию.

Наконец, по мнению эксперта, нужны здоровые ритуалы, например, зарядка, прогулки, сон.

Ранее психолог и гештальт-терапевт Елена Друма в беседе с ФАН рассказала, как абстрагироваться от негатива в соцсетях.

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