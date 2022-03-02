В Мурманской области фуд-корты возобновят работу с 11 марта

В Мурманской области фуд-корты возобновят работу с пятницы, 11 марта.

Об этом сообщает Nord-News со ссылкой на губернатора Андрея Чибиса.

С 4 марта разрешена работа ресторанов, кафе и других заведений общепита до 02:00. Также в регионе отменяют термометрию для посетителей на входе в ТЦ и ТРЦ.

Кроме того, залы в ДК и кинотеатрах разрешили заполнять до 75%.

Также стало известно, что в Хабаровском крае на 10% сократят коечный фонд для пациентов с COVID-19, передаёт transsibinfo.com. Как рассказали в региональном Минздраве, освободившиеся места будут использоваться для оказания плановой помощи.

За последнюю неделю суточный прирост заболевших коронавирусом в регионе составил менее процента.

Ранее иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о факторах, влияющих на иммунитет после COVID-19.