В Коломне приняли 98 беженцев из Донбасса

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В подмосковной Коломне приняли 98 беженцев из Донбасса, в том числе 48 детей.
В Коломне приняли 98 беженцев из Донбасса
  • РИА Новости

Как сообщает телеканал «360», об этом глава округа Александр Гречищев доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву.

«По вашему поручению я лично встречал поезд в Москве. Всех разместили в социальном объекте на территории, где находится пять домиков, и в каждом — по 20 человек», — рассказал Гречищев.

Он отметил, что 19 взрослых жителей Донбасса выразили желание пойти на работу, и со следующей недели они будут трудоустроены.

Также стало известно, что в Ленинградскую область самостоятельно приехали более 120 беженцев из ДНР и ЛНР. Они остановились у родственников и друзей, региональные власти окажут помощь, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу областной администрации.

«Регион готов предоставить как условия для временного проживания, так и помощь в трудоустройстве, в получении образовательных услуг и поддержку в виде выплаты и гуманитарной помощи», — заявила глава Комитета по социальной защите населения Анастасия Толмачёва.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбург продолжают прибывать эвакуированные жители Донбасса.

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