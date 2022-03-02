В Нижегородской области рассказали о юридической помощи беженцам из Донбасса

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В Нижегородской области более 190 беженцев из Донбасса получают бесплатную юридическую помощь.
В Нижегородской области рассказали о юридической помощи беженцам из Донбасса
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на Государственное юридическое бюро по региону.

«Нижегородская область первой в России приняла дополнения в закон, которые касаются бесплатной юридической помощи беженцам и вынужденным переселенцам. Наш опыт уже перенимают другие субъекты, что положительно скажется на адаптации граждан в российских регионах», — заявил директор Госюрбюро Максим Фомичев.

Также стало известно, что на базе тюменской службы 122 открыли горячую линию по вопросам помощи гражданам, самостоятельно прибывающим из Донбасса, передаёт URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального Департамента социального развития. К операторам обратились уже около 20 человек.

«В голосовом меню добавлен дополнительный пункт, выбрав который граждан будет проинформирован о возможных мерах социальной поддержки и социально-бытовой помощи», — уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что во вторник, 1 марта, в Екатеринбург прибыли ещё около 15 человек из ДНР и ЛНР.

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