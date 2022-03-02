Врач Агранович рассказала о возможных последствиях «омикрона»

Элина Аранович, врач первой категории, терапевт, кардиолог, онколог, заведующая терапевтическим отделением Юсуповской больницы, рассказала о возможных последствиях «омикрона».

В беседе с «Газетой.Ru» она отметила, что одной из частых проблем является осиплость или потеря голоса.

«Причина в том, что при инфицировании развивается воспалительный процесс в слизистой оболочке глотки, гортани, трахеи. В результате возможно появление дисфонии — осиплости, дребезжания, скрипучести или афонии — полного исчезновения голоса», — заявила врач.

По её словам, лечение должен назначать врач.

Как отметила Аранович, не стоит переживать, что потеря голоса или осиплость может затянуться так же надолго, как бывает с нарушением обоняния у некоторых пациентов.

Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».