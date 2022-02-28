Кардиолог Гончаров рассказал о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний

Врач-терапевт и кардиолог Игорь Гончаров рассказал о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

«Главной опасностью для сердца остаётся стресс. Нагрузка, событие могут быть восприняты сердцем как положительное или отрицательное явление», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, не стоит заниматься фитнесом на пределе возможностей, особенно если нет специальной подготовки. Как пояснил Гончаров, излишняя физическая нагрузка в зале может привести к ухудшению здоровья, если человек привык проводить большую часть жизни в офисе.

Врач также напомнил, что на работе сердца может негативно отразиться переедание, приводящее к увеличению массы тела.

«Если мы переболели, то в ближайшие две недели стоит уменьшить интенсивность физических упражнений, чтобы не давать нагрузку на сердце», — добавил он.

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