Специалист по безопасности Ковалёв высказался о новых схемах телефонного мошенничества

Заместитель гендиректора компании Zecurion Александр Ковалёв высказался о новых схемах телефонного мошенничества, когда злоумышленники звонят россиянам и сообщают о якобы угрозе их денежным накоплениям в связи с введением санкций против России.

«Конкретной статистики по этим видам мошенничества нет ни у нас, ни у кого бы то ни было. При появлении значимых новостей и тем более при изменении картины мира мошенники пользуются этим и изобретают новые легенды, новые варианты, чтобы войти в доверие», — сказал Ковалёв в беседе с Pravda.Ru.

По его словам, в условиях такой ситуации и огромного объёма информации злоумышленникам удаётся манипулировать доверчивыми людьми.

Как отметил эксперт, в данном случае действуют те же рекомендации, что и раньше.

«Кто бы ни представлялся по телефону — сотрудник банка или полиции, нельзя сообщать им банковскую информацию», — напомнил он.

Ранее руководитель проекта Народного фронта «За права заёмщиков» Евгения Лазарева в разговоре с «Известиями» рассказала о новых схемах телефонного мошенничества.