В Ростуризме прокомментировали ситуацию с Турцией и Египтом

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Власти Турции и Египта не планируют ограничивать туристам из России въезд на свои курорты, заявили курирующие отрасль министры этих стран главе Ростуризма Зарине Догузовой.
В Ростуризме прокомментировали ситуацию с Турцией и Египтом
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Ростуризма.

«Зарина Догузова попросила коллег поделиться дальнейшими планами по приёму российских туристов в Египте и в Турции. Министры сообщили, что у Египта и Турции в настоящее время нет планов по ограничению въезда российских туристов», — сказали в ведомстве.

Также Догузова попросила своих зарубежных коллег не допустить сложностей с транзитными рейсами через Египет и Турцию для россиян. Министры заверили, что необходимое содействие будет оказано.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин рассказал в беседе с RT, как действовать российским туристам за границей, чтобы вернуться в Россию.

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