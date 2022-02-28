В Ростуризме прокомментировали ситуацию с Турцией и Египтом

Власти Турции и Египта не планируют ограничивать туристам из России въезд на свои курорты, заявили курирующие отрасль министры этих стран главе Ростуризма Зарине Догузовой.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Ростуризма.

«Зарина Догузова попросила коллег поделиться дальнейшими планами по приёму российских туристов в Египте и в Турции. Министры сообщили, что у Египта и Турции в настоящее время нет планов по ограничению въезда российских туристов», — сказали в ведомстве.

Также Догузова попросила своих зарубежных коллег не допустить сложностей с транзитными рейсами через Египет и Турцию для россиян. Министры заверили, что необходимое содействие будет оказано.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин рассказал в беседе с RT, как действовать российским туристам за границей, чтобы вернуться в Россию.