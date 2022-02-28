В Ставропольском крае планируют поэтапно отменить антиковидные ограничения

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В Ставропольском крае разработают план поэтапной отмены антиковидных ограничений.
В Ставропольском крае планируют поэтапно отменить антиковидные ограничения
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Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова.

Как отметил глава региона, ситуация с COVID-19 стабилизировалась.

«Приняли решение поэтапно отменять ограничения. План действий будет подготовлен в течение недели», — сказал Владимиров.

Также стало известно, что в марте в Татарстане могут ослабить действующие ограничительные меры, передаёт «Бизнес Online» со ссылкой на заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по региону Любовь Авдонину.

«Есть такая небольшая перспектива. Я надеюсь, что мы, соблюдая те меры профилактики, <…> выйдем на ту ситуацию, когда позволит нам в середине или конце марта объявить о завершении эпидемического сезона. Может быть, мы сможем некоторые ограничительные мероприятия ослабить, снизить», — сообщила она.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о факторах, влияющих на иммунитет после COVID-19.

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