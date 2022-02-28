Глава СПЧ Фадеев предложил заблокировать Facebook на время спецоперации на Украине

Глава СПЧ Валерий Фадеев предложил заблокировать Facebook в России на время проведения военной спецоперации на Украине из-за блокировки постов про поддержку российской армии и допущения потока фейковой информации.

«Facebook, с одной стороны, организует очень жёсткую цензуру, я бы назвал это военной цензурой... С другой стороны, идёт огромный поток фейковой информации, продвигается масса ложных видео, сообщений, это пропаганда», — сказал он в комментарии РИА Новости.

По словам Фадеева, сейчас Facebook представляет собой инструмент пропаганды одной стороны. Он обратил внимание, что на предупреждения российских властей в компании не реагируют.

«Отсюда моё предложение в этой серьёзнейшей ситуации, возможно, рассмотреть вопрос о блокировке Facebook, по крайней мере на время проведения специальной операции», — сказал он.

Ранее стало известно, что социальная сеть Facebook наложила ограничения на материалы четырёх российских СМИ.

Компания Meta, которой принадлежит соцсеть Facebook, отказалась выполнять требования Роскомнадзора о снятии ограничений с аккаунтов.

Роскомнадзор по решению Генпрокуратуры России начал замедление трафика Facebook на территории государства с 25 февраля.