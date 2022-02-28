Специалист по образованию Кислова высказалась о популярности онлайн-обучения

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Директор российского офиса международной EdTech-компании GoStudent Мария Кислова высказалась о популярности онлайн-обучения.
Специалист по образованию Кислова высказалась о популярности онлайн-обучения
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«Здесь и последствия удалённой учёбы и работы, и повсеместный доступ в интернет в каждом доме, и желание получить качественную услугу обучения, не тратя деньги и время на дорогу, и возможность онлайн-образования в любом месте, и запрос на то, чтобы свести учащегося с подходящим ему преподавателем в формате один на один, независимо от того, где они оба находятся», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила Кислова, всё это создаёт привлекательные условия для развития индустрии.

По словам эксперта, в целом онлайн-образование становится более конкурентным, что не может не отразиться на повышении качества.

«Конкуренция способствует прогрессу», — заключила Кислова.

Ранее клинический психолог Детской городской больницы Нижнего Тагила Оксана Кириллова рассказала, как помочь детям на дистанционном обучении.

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