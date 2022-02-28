Остеопат Фролов напомнил о возможных последствиях сидячего образа жизни

Владимир Фролов, врач-остеопат, доктор медицинских наук, профессор кафедры спортивной медицины и медицинской реабилитации Сеченовского университета, доктор остеопатии, член Российской остеопатической ассоциации, напомнил о возможных последствиях сидячего образа жизни.

«Сидение за компьютером в нашей трактовке звучит как неоптимальный профессиональный двигательный стереотип. Здесь следует говорить не только об осанке, но и об эмоциональных и психических нагрузках, которые испытывает человек, который долгое время работает за компьютером в таком состоянии опорно-двигательного аппарата», — заявил он в беседе с «Радио 1».

Как отметил Фролов, эмоциональное напряжение может отразиться на уровне мягких тканей.

«Возникают ситуации, когда мышца становится более плотной, нарушается микроциркуляция, также возникают нарушения проницаемости», — считает он.

По его словам, для профилактики нужна физическая активность, например лёгкая гимнастика после каждых 45 минут работы.

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