Власти Москвы рассказали о планах по строительству дорог
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Об этом сообщает kp.ru.
«В 2022—2024 годах планируем построить дорожный участок до трассы М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань. Этот маршрут свяжет Московский скоростной диаметр с автомобильной дорогой федерального значения М-12», — заявил Загрутдинов.
Общая длина участка — 14,1 км.
Ещё один участок будет проложен от Большой Филёвской улицы до набережной Москвы-реки для создания дополнительного съезда с северного дублёра Кутузовского проспекта.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье рассказали о планах по строительству и реконструкции дорог.