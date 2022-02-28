Власти Москвы рассказали о планах по строительству дорог

Руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов рассказал о планах по строительству дорог.

Об этом сообщает kp.ru.

«В 2022—2024 годах планируем построить дорожный участок до трассы М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань. Этот маршрут свяжет Московский скоростной диаметр с автомобильной дорогой федерального значения М-12», — заявил Загрутдинов.

Общая длина участка — 14,1 км.

Ещё один участок будет проложен от Большой Филёвской улицы до набережной Москвы-реки для создания дополнительного съезда с северного дублёра Кутузовского проспекта.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье рассказали о планах по строительству и реконструкции дорог.