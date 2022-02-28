В Общественном совете Ространснадзора напомнили о порядке возврата средств за авиабилеты

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Председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов напомнил о порядке возврата средств за авиабилеты.
В Общественном совете Ространснадзора напомнили о порядке возврата средств за авиабилеты
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«Порядок возврата стоимости билетов остаётся. Если вдруг человек не улетит по этой причине, то ему будет возвращена полная стоимость билета или проведена замена на другую дату или направление», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

Как отметил эксперт, возврат также возможен по невозвратным тарифам.

Смирнов также рассказал, что находящимся в Европе российским туристам помогут вернуться на родину в ближайшие дни, над данным вопросом работает Минтранс.

«Сейчас в ведомстве работают над тем, чтобы пассажиров, которые попали воздушным транспортом в страны Европы, вывезти другими видами транспорта — на автобусах или ж/д транспортом, а также по морю», — уточнил он.

Ранее сообщалось, что Росавиация поручила авиакомпаниям организовать возврат средств гражданам, у которых были билеты на отменённые рейсы, или альтернативные маршруты на юг России из-за ситуации вокруг Украины.

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