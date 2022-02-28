В Общественном совете Ространснадзора напомнили о порядке возврата средств за авиабилеты

Председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов напомнил о порядке возврата средств за авиабилеты.

«Порядок возврата стоимости билетов остаётся. Если вдруг человек не улетит по этой причине, то ему будет возвращена полная стоимость билета или проведена замена на другую дату или направление», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

Как отметил эксперт, возврат также возможен по невозвратным тарифам.

Смирнов также рассказал, что находящимся в Европе российским туристам помогут вернуться на родину в ближайшие дни, над данным вопросом работает Минтранс.

«Сейчас в ведомстве работают над тем, чтобы пассажиров, которые попали воздушным транспортом в страны Европы, вывезти другими видами транспорта — на автобусах или ж/д транспортом, а также по морю», — уточнил он.

Ранее сообщалось, что Росавиация поручила авиакомпаниям организовать возврат средств гражданам, у которых были билеты на отменённые рейсы, или альтернативные маршруты на юг России из-за ситуации вокруг Украины.