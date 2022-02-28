В Петербурге госпитализировали 198 пациентов с COVID-19 за сутки

В Санкт-Петербурге госпитализировали 198 пациентов с COVID-19 за сутки.

Об этом сообщают «Невские новости».

По данным оперативного городского штаба по борьбе с инфекцией на 28 февраля, из стационаров выписали 148 человек. Коечный фонд для пациентов с инфекцией, по данным Минздрава, свободен на 69%, при этом в стационарах находятся 7099 горожан с коронавирусом и пневмонией.

Между тем, по данным ИА REGNUM, в инфекционных стационарах Марий Эл находятся 253 жителя с подтверждённым диагнозом «коронавирус». Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

В ведомстве уточнили, что за сутки в республиканские больницы были госпитализированы 19 человек, выписаны 17 пациентов.

Ранее иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о факторах, влияющих на иммунитет после COVID-19.