В Тамбовской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса
- РИА Новости
Об этом сообщает «Тамбовский курьер».
По имеющимся данным, вечером 27 февраля водитель автобуса Mercedes-Benz при неблагоприятных дорожных условиях съехал с дороги, после чего автобус опрокинулся в кювет. Пострадали четыре человека.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Также стало известно, что утром 28 февраля в Тюменской области произошло ДТП с участием автомобиля Lada Vesta и трактора МТЗ, передаёт megatyumen.ru со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по региону.
Водитель легковой машины въехал в трактор. Пострадали оба водителя.
Ранее сообщалось, что в ночь на пятницу, 25 февраля, в результате столкновения автомобилей на трассе в Пермском крае погибли четыре человека. Ещё двое получили травмы.