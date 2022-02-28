В Тамбовской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса

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На 390-м километре трассы Орёл — Ливны — Елец — Липецк — Тамбов произошло ДТП с участием пассажирского автобуса.
В Тамбовской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Тамбовский курьер».

По имеющимся данным, вечером 27 февраля водитель автобуса Mercedes-Benz при неблагоприятных дорожных условиях съехал с дороги, после чего автобус опрокинулся в кювет. Пострадали четыре человека.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Также стало известно, что утром 28 февраля в Тюменской области произошло ДТП с участием автомобиля Lada Vesta и трактора МТЗ, передаёт megatyumen.ru со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по региону.

Водитель легковой машины въехал в трактор. Пострадали оба водителя.

Ранее сообщалось, что в ночь на пятницу, 25 февраля, в результате столкновения автомобилей на трассе в Пермском крае погибли четыре человека. Ещё двое получили травмы.

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