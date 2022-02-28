Кардиолог Иванов назвал порядок действий во время сердечного приступа

Заведующий 1-м кардиологическим отделением госпиталя для ветеранов войн №2 Сергей Иванов рассказал, что делать человеку со стенокардией, если у него произошёл приступ.

До приезда скорой необходимо в течение короткого времени применить препараты, которые содержат нитроглицерин, сказал он в эфире радио «Говорит Москва».

«Если это больной со стенокардией, он об этом знает, у него возникает приступ, и его близкие родственники тоже знают, что их родственник страдает стенокардией напряжения, то, конечно же, дома должны быть быстрые нитропрепараты — это нитроглицерин или какой-то нитроспрей. Ещё очень важный момент — это 500 мг аспирина, которые должны даваться больному очень быстро», — сказал Иванов.

Ранее врач-невролог, медицинский директор сети «Лахта Клиника» Никита Жуков в беседе с ФАН рассказал, когда при болях в спине может потребоваться вмешательство врачей.