В РСТ прокомментировали ситуацию с возвращением туристов

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Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявил, что российские туристы, находящиеся в настоящее время в Европе, вернутся домой путём транзита через третьи страны.
В РСТ прокомментировали ситуацию с возвращением туристов
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  • © Andrew Bret Wallis

Об этом сообщает телеканал «360».

«Около 200 человек на Мадейре были. Борт был направлен к ним, но, к сожалению, не долетел, так как страны ЕС ввели дополнительные санкции. Поэтому всех вернут через третьи страны, Росавиация прорабатывает маршруты. Скорее всего, через Объединённые Арабские Эмираты или Стамбул», — рассказал Барзыкин.

Вице-президент добавил, что также 400 туристов находятся в Венгрии, около 500 туристов — в Болгарии, единичные случаи — в Великобритании и Австрии.

«Все вернутся через третьи страны. Все они в списках МИД, с ними поддерживают связь», — заверил Барзыкин.

Ранее стало известно, что вице-премьер России Дмитрий Чернышенко поручил организовать вывоз российских туристов из-за рубежа по гуманитарным каналам.

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