В России выпуск легковых автомобилей увеличился на 1,7% в январе 2022 года

Аналитическое агентство «Автостат» сообщило, что в январе 2022 года в России было выпущено 95,1 тыс. легковых автомобилей, что на 1,7% выше показателя 2021 года.

Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что автопроизводители продолжают обновлять модельный ряд российской сборки. В частности, завод Haval в Тульской области в январе начал выпуск обновлённых кроссоверов Haval F7 и кросс-купе F7x нового модельного года. Также с конвейера предприятия «Lada Ижевск» сошёл 650-тысячный автомобиль Lada Vesta с момента начала производства этой модели в сентябре 2015 года.

Выпуск грузовиков в России в январе 2022 года составил 8,6 тыс. единиц, что на 54,4% больше, чем год назад.

Ранее ФАН сообщало, что в России вырос спрос на подержанные праворульные машины.