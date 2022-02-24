В Подмосковье рассказали о работе по предоставлению земельных участков врачам
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
Как заявила первый зампред регионального правительства Светлана Стригункова, задача новой льготы — не только поддержать имеющихся в области медиков, но и привлечь новых.
«С начала года земельные участки получили 149 врачей в 19 городских округах Подмосковья», — сказала она.
По словам Стригунковой, врачи смогут построить свои дома и бесплатно оформить участки в собственность.
Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что в Удмуртии продлили выплаты медикам, контактирующим с пациентами с COVID-19.