В Подмосковье рассказали о работе по предоставлению земельных участков врачам

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В Московской области 435 врачей получили земельные участки по льготной программе, введённой губернатором Андреем Воробьёвым и запущенной в июле 2021 года.
В Подмосковье рассказали о работе по предоставлению земельных участков врачам
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

Как заявила первый зампред регионального правительства Светлана Стригункова, задача новой льготы — не только поддержать имеющихся в области медиков, но и привлечь новых.

«С начала года земельные участки получили 149 врачей в 19 городских округах Подмосковья», — сказала она.

По словам Стригунковой, врачи смогут построить свои дома и бесплатно оформить участки в собственность.

Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что в Удмуртии продлили выплаты медикам, контактирующим с пациентами с COVID-19.

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