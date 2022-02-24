Врач Зайцев рассказал о возможных осложнениях после COVID-19

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Лор-врач высшей категории Владимир Зайцев рассказал о некоторых возможных осложнениях после COVID-19.
Врач Зайцев рассказал о возможных осложнениях после COVID-19
  • РИА Новости

В беседе с Nation News он заявил, что последствием перенесённой коронавирусной инфекции может стать воспаление среднего уха.

«В организме человека есть три уха: наружное, среднее и внутреннее, следовательно, бывает наружный, средний и внутренний отит. Возникновение наружного отита при омикрон-штамме маловероятно, поскольку вирус поражает только слизистые оболочки. Вирус устремляется в носоглотку, после чего попадает в слуховую трубу и среднее ухо», — сообщил врач.

По его словам, запускать воспаление нельзя, поэтому лучше обратиться к врачу.

Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».

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