Врач Зайцев рассказал о возможных осложнениях после COVID-19

Лор-врач высшей категории Владимир Зайцев рассказал о некоторых возможных осложнениях после COVID-19.

В беседе с Nation News он заявил, что последствием перенесённой коронавирусной инфекции может стать воспаление среднего уха.

«В организме человека есть три уха: наружное, среднее и внутреннее, следовательно, бывает наружный, средний и внутренний отит. Возникновение наружного отита при омикрон-штамме маловероятно, поскольку вирус поражает только слизистые оболочки. Вирус устремляется в носоглотку, после чего попадает в слуховую трубу и среднее ухо», — сообщил врач.

По его словам, запускать воспаление нельзя, поэтому лучше обратиться к врачу.

Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».