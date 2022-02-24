Более 93 тысяч беженцев из Донбасса находятся в пунктах временного размещения под Ростовом

В пунктах временного размещения в Ростовской области находятся более 93 тыс. беженцев из Донбасса. Как сообщил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, более половины из них — дети.

«Я только вернулся из Ростова, который принимает основной поток беженцев. Мы посетили целый ряд пунктов временного размещения. Среди беженцев больше половины — это дети», — приводит РИА Новости его слова на совещании по строительству детсадов и школ, а также по капитальному ремонту школ.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о приостановке эвакуации населения из республики.

Корреспондент RT Елизавета Королёва, которая находится в Ростовской области, в стриме «Летучка» рассказала о многодетной семье беженцев из Донбасса.