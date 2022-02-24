Офтальмолог Кожухов напомнил о необходимости следить за здоровьем глаз

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Доктор медицинских наук, профессор, ведущий офтальмолог-хирург высшей категории, руководитель офтальмологической клиники Арсений Кожухов напомнил о необходимости следить за здоровьем глаз.
Офтальмолог Кожухов напомнил о необходимости следить за здоровьем глаз
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В частности, в беседе с сайтом «Аргументы и Факты» он посоветовал обратиться к врачу при резком снижении зрения — это может быть признаком проблем со зрительной системой.

«Это ситуации, которые требуют быстрого вмешательства профессионального врача-офтальмолога, а иногда и хирурга-офтальмолога. И только быстрое реагирование на проблему может сохранить зрение», — отметил Кожухов.

По его словам, консультация со специалистом нужна и в случае резкой боли, отёка и покраснения.

Кроме того, бывает, что перед глазами возникают «точки» и «мушки».

«Такое состояние безопасно, люди живут с этим всю жизнь и делать с этим ничего не нужно», — сообщил эксперт.

При этом Кожухов уточнил, что обратиться к офтальмологу стоит, если число таких «точек» и «мушек» резко выросло за день.

Ранее врач-офтальмолог высшей категории «СМ-Клиника» Иляна Киселёва в беседе с «Известиями» рассказала, как уберечь зрение при долгой работе за компьютером.

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