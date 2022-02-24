РЭО инвестирует 10 млрд рублей в строительство мусорных заводов в Новосибирской области
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Об этом сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, передаёт телеканал «360».
Региональные власти и РЭО обсудили строительство шести объектов в Каргатском, Тогучинском, Куйбышевском, Татарском и Новосибирском (два объекта) районах.
«Общий объём инвестиций в создание перспективных объектов в сфере обращения с ТКО в Новосибирской области составит более 10 млрд рублей. Мы рассчитываем, что все проекты будут реализовываться на основе концессионных соглашений, и будем готовы предоставить финансирование после заключения концессионных соглашений», — уточнил Буцаев.
Он добавил, что строительство шести объектов планируют завершить не позднее 2024 года.
Как ранее сообщала НСН, в Москве начали проектировать заводы по переработке илового осадка сточных вод.