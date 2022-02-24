РЭО инвестирует 10 млрд рублей в строительство мусорных заводов в Новосибирской области

Короткая ссылка
Российский экологический оператор (РЭО) готов выделить 60 млрд рублей на создание мусоросортировочных комплексов в Сибирском федеральном округе. В частности, более 10 млрд рублей планируют направить в Новосибирскую область.
РЭО инвестирует 10 млрд рублей в строительство мусорных заводов в Новосибирской области
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, передаёт телеканал «360».

Региональные власти и РЭО обсудили строительство шести объектов в Каргатском, Тогучинском, Куйбышевском, Татарском и Новосибирском (два объекта) районах.

«Общий объём инвестиций в создание перспективных объектов в сфере обращения с ТКО в Новосибирской области составит более 10 млрд рублей. Мы рассчитываем, что все проекты будут реализовываться на основе концессионных соглашений, и будем готовы предоставить финансирование после заключения концессионных соглашений», — уточнил Буцаев.

Он добавил, что строительство шести объектов планируют завершить не позднее 2024 года.

Как ранее сообщала НСН, в Москве начали проектировать заводы по переработке илового осадка сточных вод.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить