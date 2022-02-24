Роспотребнадзор ЯНАО сообщил о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ в регионе

По данным регионального Роспотребнадзора, заболеваемость гриппом и ОРВИ в Ямало-Ненецком автономном округе увеличилась примерно на 30% по сравнению с прошлыми периодами.

Об этом сообщает «Ямал-Медиа».

В то же время представители службы уточнили, что показатель оценивался по пиковой заболеваемости. Там также отметили, что прирост может быть связан с массовым обследованием.

В настоящее время в ЯНАО тестируют всех пациентов с признаками ОРВИ.

С сентября 2021 года на Ямале выявлено почти 750 случаев гриппа. В целом сегодня заболеваемость снижается, добавили в Роспотребнадзоре.

Ранее руководитель лор-клиники, лор-врач высшей категории Владимир Зайцев в беседе с Nation News дал рекомендации заболевшим COVID-19.