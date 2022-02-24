Объёмы вводимого в эксплуатацию жилья в Оренбуржье в январе превысили показатели 2021 года

Короткая ссылка
В Оренбургской области в рамках регионального проекта «Жильё» в январе 2022 года в эксплуатацию ввели 62,5 тыс. кв. м — это на 61% больше показателя прошлого года.
Объёмы вводимого в эксплуатацию жилья в Оренбуржье в январе превысили показатели 2021 года
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональное правительство.

Индивидуального жилья построили 45,7 тыс. кв. м, многоквартирного — 16,8 тыс. кв. м.

Также, по данным местного Минстроя, на начало февраля в регионе выдали 272 разрешения на строительство более 1 млн кв. м многоквартирного жилья.

Ранее кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве России Ринат Хасанов в беседе с ФАН рассказал, от чего зависят цены на недвижимость.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить