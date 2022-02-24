Объёмы вводимого в эксплуатацию жилья в Оренбуржье в январе превысили показатели 2021 года

В Оренбургской области в рамках регионального проекта «Жильё» в январе 2022 года в эксплуатацию ввели 62,5 тыс. кв. м — это на 61% больше показателя прошлого года.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональное правительство.

Индивидуального жилья построили 45,7 тыс. кв. м, многоквартирного — 16,8 тыс. кв. м.

Также, по данным местного Минстроя, на начало февраля в регионе выдали 272 разрешения на строительство более 1 млн кв. м многоквартирного жилья.

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