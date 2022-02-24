Центр ФМБА получил разрешение на третью фазу испытаний препарата «Лейтрагин»

Минздрав России выдал Научному центру биомедицинских технологий Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) разрешение на проведение третьей фазы клинических исследований препарата «Лейтрагин», применяемого для предотвращения осложнений при коронавирусе.

Об этом свидетельствуют данные реестра Минздрава.

Отмечается, что «настоящее клиническое исследование проводится с целью установления безопасности и эффективности препарата «Лейтрагин».

В начале июня в России зарегистрировали ингаляционный препарат «Лейтрагин» для лечения и профилактики пневмонии, осложняющей течение COVID-19. По данным Федерального медико-биологического агентства, препарат способен помочь при развитии так называемого цитокинового шторма, при котором в ходе иммунного ответа организм атакует собственные клетки.