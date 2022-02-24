В Заполярье открыли 26 пунктов сбора гумпомощи для жителей Донбасса

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В Мурманской области работают 26 пунктов сбора гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР.
В Заполярье открыли 26 пунктов сбора гумпомощи для жителей Донбасса
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Об этом сообщает Nord-News.

Один из пунктов открылся на базе региональной приёмной «Единой России» в Мурманске.

«Мы не можем остаться безучастными к судьбе эвакуированных жителей ДНР и ЛНР. Вместе мы делаем одно большое, важное и нужное дело — поддерживаем тех, кому сегодня нужна помощь. Давайте объединимся в этом. Я призываю оставаться всех неравнодушными», — сказала замсекретаря регионального отделения партии Татьяна Сахарова.

Ранее URA.RU со ссылкой на региональное правительство передавало, что Челябинская область готова принять 1200 человек в составе семей и дополнительно 100 детей, оставшихся без попечения родителей, которым пришлось покинуть Донбасс.

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