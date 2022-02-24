В Приамурье рассказали о ходе реализации программы расселения ветхого жилья

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Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что в регионе до 2024 года из аварийного и ветхого жилья переселят более 7 тыс. человек. На эти цели будет направлено 6,7 млрд рублей.
В Приамурье рассказали о ходе реализации программы расселения ветхого жилья
  • РИА Новости

«До апреля 2024 года в рамках федерального проекта планируем переселить из непригодного жилья 7 тыс. жителей региона — новые квартиры получат 2916 семей. Расселение коснётся 959 аварийных многоквартирных домов на территориях 23 муниципальных образований области. На эти цели будет направлено 6,7 млрд рублей», — цитирует главу Приамурья kp.ru.

По словам губернатора, основную часть этих средств (6,44 млрд рублей) выделит Фонд ЖКХ, ещё 29 млн рублей будут направлены из бюджета Амурской области.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в 2022 году в Московской области запустят 17 проектов по реновации.

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