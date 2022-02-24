В метро Москвы началось строительство тоннеля между «Вавиловской» и «Новаторской»
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Об этом пишет сайт «Аргументы и факты».
По словам Бочкарёва, на станции «Вавиловская» уже завершают установку ограждающих конструкций котлована.
В настоящее время идут земляные работы. Также продолжается строительство обоих перегонных тоннелей в сторону «Академической».
«Строительство центрального участка обеспечит необходимую интеграцию Троицкой линии в транспортную сеть Москвы, создав дополнительную связку со станциями метро и МЦК», — подчеркнул заммэра.
Ранее НСН сообщала, что в столице с 2013 года обустроено 66 перехватывающих парковок со шлагбаумами общей вместимостью около 13,3 тыс. машино-мест.