В метро Москвы началось строительство тоннеля между «Вавиловской» и «Новаторской»

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Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв сообщил о начале строительства левого перегонного тоннеля между станциями «Вавиловская» и «Новаторская» строящейся Троицкой линии метро.
В метро Москвы началось строительство тоннеля между «Вавиловской» и «Новаторской»
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Об этом пишет сайт «Аргументы и факты».

По словам Бочкарёва, на станции «Вавиловская» уже завершают установку ограждающих конструкций котлована.

В настоящее время идут земляные работы. Также продолжается строительство обоих перегонных тоннелей в сторону «Академической».

«Строительство центрального участка обеспечит необходимую интеграцию Троицкой линии в транспортную сеть Москвы, создав дополнительную связку со станциями метро и МЦК», — подчеркнул заммэра.

Ранее  НСН сообщала, что в столице с 2013 года обустроено 66 перехватывающих парковок со шлагбаумами общей вместимостью около 13,3 тыс. машино-мест.

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