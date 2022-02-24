В Удмуртии возбуждено дело по факту обрушения крыши катка

В Удмуртии после обрушения крыши ледового катка в селе Якшур-Бодья возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СК России по республике.

Дело возбудили по ч. 1 ст. 293 УК России («халатность»).

Обрушение крыши объекта, введённого в эксплуатацию в 2017 году, произошло накануне, 23 февраля. Уточняется, что в результате ЧП никто не пострадал.

«В результате обрушения частично повреждено тентовое покрытие, металлические конструкции хоккейной коробки, система электроснабжения», — цитирует сообщение izhlife.ru.

В рамках следствия специалисты принимают меры для того, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

В феврале стало известно об обрушении фасада в здании бывшего завода «Красный треугольник» в Санкт-Петербурге.