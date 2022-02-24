В Татарстане зафиксировали 2643 случая COVID-19 за сутки

В Татарстане зафиксировали 2643 случая COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Всего в республике заболели 106 067 жителей. Выписаны 70 439 человек, включая 758 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Кировской области выявили 1687 случаев коронавируса за сутки, передаёт progorod43 со ссылкой на региональный штаб.

На лечении в больницах находятся 3730 пациентов, дома — 21 572. Вылечились за последние 24 часа 211 жителей.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева спрогнозировала будущее пандемии.