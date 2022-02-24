Около 170 тысяч жителей Подмосковья сделали прививку от COVID-19 в МФЦ за год
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
Как напомнила министр государственного управления региона Надежда Куртяник, рядом с МФЦ работают мобильные пункты, а в самих офисах — стационарные.
«Сейчас сделать прививку можно в 17 центрах «Мои документы». Заранее записываться не нужно», — уточнила она.
Также стало известно, что в Ленинградской области возобновили профилактические осмотры детей, передают «Невские новости». Соответствующее поручение дал губернатор Александр Дрозденко.
«Отмечается снижение заболеваемости среди взрослых и детей», — говорится в сообщении.
Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева спрогнозировала будущее пандемии.