Около 170 тысяч жителей Подмосковья сделали прививку от COVID-19 в МФЦ за год

Около 170 тыс. жителей Московской области сделали прививку от COVID-19 в офисах МФЦ за год.

Об этом сообщает телеканал «360».

Как напомнила министр государственного управления региона Надежда Куртяник, рядом с МФЦ работают мобильные пункты, а в самих офисах — стационарные.

«Сейчас сделать прививку можно в 17 центрах «Мои документы». Заранее записываться не нужно», — уточнила она.

Также стало известно, что в Ленинградской области возобновили профилактические осмотры детей, передают «Невские новости». Соответствующее поручение дал губернатор Александр Дрозденко.

«Отмечается снижение заболеваемости среди взрослых и детей», — говорится в сообщении.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева спрогнозировала будущее пандемии.