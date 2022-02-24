Около 170 тысяч жителей Подмосковья сделали прививку от COVID-19 в МФЦ за год

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Около 170 тыс. жителей Московской области сделали прививку от COVID-19 в офисах МФЦ за год.
Около 170 тысяч жителей Подмосковья сделали прививку от COVID-19 в МФЦ за год
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

Как напомнила министр государственного управления региона Надежда Куртяник, рядом с МФЦ работают мобильные пункты, а в самих офисах — стационарные.

«Сейчас сделать прививку можно в 17 центрах «Мои документы». Заранее записываться не нужно», — уточнила она.

Также стало известно, что в Ленинградской области возобновили профилактические осмотры детей, передают «Невские новости». Соответствующее поручение дал губернатор Александр Дрозденко.

«Отмечается снижение заболеваемости среди взрослых и детей», — говорится в сообщении.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева спрогнозировала будущее пандемии.

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