В Севастополе скончался 97-летний ветеран Великой Отечественной войны Борис Малько

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В Севастополе в возрасте 97 лет умер Борис Малько, ветеран Великой Отечественной войны, последний из освободителей Балаклавы.
В Севастополе скончался 97-летний ветеран Великой Отечественной войны Борис Малько
  • ©пресс-служба правительства Севастополя

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia.

Как отмечается, Малько был награждён орденом Отечественной войны II степени, орденами «За мужество», «За заслуги перед Отечеством» III степени и 22 медалями, среди которых — «За оборону Кавказа», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов», «За освобождение Севастополя».

Он также был участником штурма Сапун-горы и участником Парада Победы 1945 года.

Ветеран скончался 23 февраля — в День защитника Отечества.

В декабре в Минске на 106-м году жизни умер старейший в мире Герой Советского Союза, участник советско-финской и Великой Отечественной войн Василий Мичурин.

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