В Севастополе скончался 97-летний ветеран Великой Отечественной войны Борис Малько

В Севастополе в возрасте 97 лет умер Борис Малько, ветеран Великой Отечественной войны, последний из освободителей Балаклавы.

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia.

Как отмечается, Малько был награждён орденом Отечественной войны II степени, орденами «За мужество», «За заслуги перед Отечеством» III степени и 22 медалями, среди которых — «За оборону Кавказа», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов», «За освобождение Севастополя».

Он также был участником штурма Сапун-горы и участником Парада Победы 1945 года.

Ветеран скончался 23 февраля — в День защитника Отечества.

В декабре в Минске на 106-м году жизни умер старейший в мире Герой Советского Союза, участник советско-финской и Великой Отечественной войн Василий Мичурин.