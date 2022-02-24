В Севастополе скончался 97-летний ветеран Великой Отечественной войны Борис Малько
- ©пресс-служба правительства Севастополя
Об этом сообщает ИА SevastopolMedia.
Как отмечается, Малько был награждён орденом Отечественной войны II степени, орденами «За мужество», «За заслуги перед Отечеством» III степени и 22 медалями, среди которых — «За оборону Кавказа», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов», «За освобождение Севастополя».
Он также был участником штурма Сапун-горы и участником Парада Победы 1945 года.
Ветеран скончался 23 февраля — в День защитника Отечества.
В декабре в Минске на 106-м году жизни умер старейший в мире Герой Советского Союза, участник советско-финской и Великой Отечественной войн Василий Мичурин.