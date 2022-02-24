Врач Лунев перечислил возможные последствия бессимптомного течения COVID-19
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Об этом сообщает «Москва 24».
По словам врача, одним из признаков, свидетельствующих о том, что человек болел COVID-19 без симптомов, является внезапное развитие постковидного конъюнктивита.
«Если внезапно появились жжение в глазах, резь, ощущение песка, глаза стали часто слезиться или краснеть, то в данном случае следует обратить на это внимание и посетить офтальмолога», — сказал Лунев.
Ещё один признак — это нарушение вкуса и обоняния.
Также Лунев отнёс к последствиям бессимптомного течения коронавируса боли в животе, нарушение сна, памяти, внимания и хроническую усталость.
Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».