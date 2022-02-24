Врач Лунев перечислил возможные последствия бессимптомного течения COVID-19

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Врач общей практики, ассистент кафедры поликлинической терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Виктор Лунев рассказал, что постковидный синдром может формироваться и у тех, кто перенёс COVID-19 бессимптомно.
Врач Лунев перечислил возможные последствия бессимптомного течения COVID-19
  • © Liu Kun/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

Об этом сообщает «Москва 24».

По словам врача, одним из признаков, свидетельствующих о том, что человек болел COVID-19 без симптомов, является внезапное развитие постковидного конъюнктивита.

«Если внезапно появились жжение в глазах, резь, ощущение песка, глаза стали часто слезиться или краснеть, то в данном случае следует обратить на это внимание и посетить офтальмолога», — сказал Лунев.

Ещё один признак — это нарушение вкуса и обоняния.

Также Лунев отнёс к последствиям бессимптомного течения коронавируса боли в животе, нарушение сна, памяти, внимания и хроническую усталость.

Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».

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