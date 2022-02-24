Опрос: россиянки рассказали, когда впервые стали использовать косметику

Каждая вторая россиянка впервые воспользовалась косметикой до 13 лет, следует из исследования онлайн-ретейлера «Самокат».

Об этом пишет «Газета.Ru».

Более трети россиянок познакомились с косметикой в возрасте от 13 до 15 лет, ещё 8% — от 15 до 18 лет.

Так, 39% опрошенных начали бьюти-опыт с помады, 23% — с туши для ресниц, 16% — с теней для глаз.

Россиянки также отметили, что стали чаще покупать косметику онлайн. Треть опрошенных делают онлайн-заказы каждый месяц. При этом каждая вторая респондентка готова ежемесячно тратить на косметику до 5 тыс. рублей, а 15% — до 10 тыс. рублей.

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