Бочкарёв: десять новых территорий планируется включить в перечень стартовых площадок в 2022 году

Перечень стартовых площадок в Москве планируют расширить на десять территорий, заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Для поддержания и наращивания темпов переселения участников программы реновации город ведёт постоянный подбор территорий для нового жилищного строительства. Сейчас в проработке находятся десять площадок. Их градостроительный потенциал составляет свыше 190 тыс. кв. м», — сказал он.

По предварительным подсчётам, новоселье смогут отпраздновать более 7 тыс. человек.

Как отметил заместитель мэра, включение новых территорий в адресный перечень намечено на март 2022 года.

Со своей стороны, руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин рассказал, что новые старты находятся в восьми административных округах: Центральном, Северо-Восточном, Восточном, Юго-Восточном, Южном, Западном, Северо-Западном, а также в Новой Москве.

«Стоит отметить, что из десяти стартовых площадок больше половины находятся на месте сноса многоквартирных домов. Со временем количество таких территорий будет возрастать по мере ускорения демонтажа старых зданий. Уже сейчас по программе реновации снесено 84 дома», — заявил Лёвкин.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Подробнее о программе можно узнать на официальном сайте мэра.