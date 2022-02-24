Приложение «Парковки Москвы» расширило функционал

Мобильное приложение «Парковки Москвы» меняет название на «Парковки России». Новым сервисом можно пользоваться не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге.

Как сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы, в обновлённой версии приложения собрана информация о расположении и тарифах уличных парковок Москвы и Санкт-Петербурга.

Среди новых функций — вход по изображению лица, отпечатку пальца, паролю или графическому ключу и другое.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, возможно обсуждение вопроса о распространении сервиса в других регионах.

Ранее НСН сообщала, что на mos.ru появился новый сервис для арендаторов столичной недвижимости.