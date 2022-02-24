Диетолог Круглова рассказала, в каких случаях кофеин замедляет работу ЦНС
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«Умеренное количество кофеина стимулирует центральную нервную систему, но избыток может приводить к торможению. Особенно это заметно, когда человек сталкивается с дефицитом сна. Если стимулировать себя большим количеством кофеина, то в конечном итоге это может привести к повышению тревожности, снижению работоспособности и снижению когнитивных способностей», — предостерегла специалист в эфире радио Sputnik.
Она напомнила, что норма кофеина — 400 мг в сутки, и порекомендовала не выпивать более трёх чашек кофе в день.
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