Диетолог Круглова рассказала, в каких случаях кофеин замедляет работу ЦНС

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Врач-диетолог Наталья Круглова, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России, рассказала, что кофе не всегда стимулирует работу центральной нервной системы (ЦНС). Зачастую действие кофеина может быть прямо противоположным.
Диетолог Круглова рассказала, в каких случаях кофеин замедляет работу ЦНС
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«Умеренное количество кофеина стимулирует центральную нервную систему, но избыток может приводить к торможению. Особенно это заметно, когда человек сталкивается с дефицитом сна. Если стимулировать себя большим количеством кофеина, то в конечном итоге это может привести к повышению тревожности, снижению работоспособности и снижению когнитивных способностей», — предостерегла специалист в эфире радио Sputnik.

Она напомнила, что норма кофеина — 400 мг в сутки, и порекомендовала не выпивать более трёх чашек кофе в день.

Ранее травматолог-ортопед кандидат медицинских наук Константин Терновой, директор центра реабилитации Сеченовского университета, в беседе с URA.RU перечислил проблемы со здоровьем, с которыми чаще всего сталкиваются офисные работники.

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