Диетолог Круглова рассказала, в каких случаях кофеин замедляет работу ЦНС

Врач-диетолог Наталья Круглова, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России, рассказала, что кофе не всегда стимулирует работу центральной нервной системы (ЦНС). Зачастую действие кофеина может быть прямо противоположным.

«Умеренное количество кофеина стимулирует центральную нервную систему, но избыток может приводить к торможению. Особенно это заметно, когда человек сталкивается с дефицитом сна. Если стимулировать себя большим количеством кофеина, то в конечном итоге это может привести к повышению тревожности, снижению работоспособности и снижению когнитивных способностей», — предостерегла специалист в эфире радио Sputnik.

Она напомнила, что норма кофеина — 400 мг в сутки, и порекомендовала не выпивать более трёх чашек кофе в день.

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