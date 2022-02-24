Минобороны России: украинские пограничники сопротивления не оказывают

Украинские военнослужащие на границе не оказывают сопротивления российским подразделениям, заявили в Минобороны России.

«Военнослужащие пограничной службы Украины никакого сопротивления российским подразделениям не оказывают», — говорится в официальном заявлении.

Также сообщалось, что военная инфраструктура авиационных баз ВСУ выведена из строя.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что все украинские военные, которые откажутся выполнять преступные приказы Киева и сложат оружие, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий.